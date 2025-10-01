Белорус Илья Протас забил свою первую шайбу за «Вашингтон»

Илья Протас отметился первой заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью белорус помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в выставочной встрече. Наш молодой форвард стал автором третьего гола своего клуба, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего исполнитель находился на льду 14 минут 11 секунд, совершил один бросок в створ, дважды блокировал выстрелы соперника и выиграл 50 % вбрасываний. Показатель полезности составил «+1». Старший из братьев в заявку не попал.

Также этой ночью «Чикаго» уступил «Детройту» 1:3. В рядах ястребов на лед выходил защитник Артем Левшунов. Он получил солидный айс-тайм в 21 минуту, 5 раз угрожал неприятельским владениям и применил 3 силовых приема. Напомним, чемпионат НХЛ стартует 8 октября.