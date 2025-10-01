Физрук из Минска набрал более 40 тыс. подписчиков в TikTok! Вот как ему удается мотивировать детей к спорту

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Вы активно пользуетесь социальными сетями, у вас больше 40 тысяч подписчиков. Вы рассказываете о профессии, об уроках?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Матвей Швец, учитель физкультуры 16 школы Минска, блогер:

В прошлом году даже с детьми начали снимать в TikTok, потому что они когда узнали, что пришел педагог, который контактирует с соцсетями, очень сильно обрадовались. Спрашивали, когда мы будем снимать с вами TikTok? Естественно, без разрешения родителей нельзя снимать. Письменное разрешение, конечно.

Я считаю, соцсети меня как-то сближают и отличают от других педагогов моей школы. Потому что мы с детьми можем найти и общую тему, и поговорить. Несмотря на то, что у детей сейчас забирают телефоны, они сдают, учителям тоже сейчас запрещено пользоваться телефонами в рабочее время, только в экстренных случаях. Это ничего не отменяет. То есть после учебы, после работы мы можем с детьми собраться на стадионе либо в спортзале.

Григорий Азаренок:

Сейчас же тоже возвращают большее количество вашего предмета в программу, правильно?

Матвей Швец:

Да, физкультуры, слава богу, все больше и больше. К сожалению, нынешнее время такое, что ты смотришь в конце журнала, в справочке у кого-то лечебная физическая группа, то есть СМГ, подготовительная, а основных, например, из класса 30 человек списочных, может быть только человек 10, у кого основная группа здоровья, которые могут сдавать какие-то нормативы. Это очень грустно.