Почему родители часто отдают детей в школу не по прописке – рассказали в Мингорисполкоме

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я одну статистику занимательную смотрел о том, сколько ребят записались в школы не по прописке, то есть не в свои микрорайоны. Меньше всего таких казусов произошло в Могилевской области. Там, по-моему, 175 всего человек и почти 70 с чем-то процентов в Минске. Два вывода делают люди, которые пишут о том, во-первых, действительно, родители очень щепетильно подходят к тому, где будут учиться их ребята, потому что, если ты выбираешь школу и она тебя не устраивает возле дома, это одна история.

А второе – возможно, есть какие-то проблемы в школе, потому что у меня тоже ребенок не ходит в школу по прописке. Мы выбирали именно школу с педагогическим классом. То есть уже искали, так как он сейчас в 11-й класс пойдет, искали эту историю. И здесь вывод-то какой?

С одной стороны, родители очень внимательно выбирают школы, потому что очень щепетильно к этому относятся, либо потому, что не доверяют каким-то школам. Это чисто минская история, больше всего в Минске именно таких подходов. Это нормально или нет?