Почему родители часто отдают детей в школу не по прописке – рассказали в Мингорисполкоме

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я одну статистику занимательную смотрел о том, сколько ребят записались в школы не по прописке, то есть не в свои микрорайоны. Меньше всего таких казусов произошло в Могилевской области. Там, по-моему, 175 всего человек и почти 70 с чем-то процентов в Минске. Два вывода делают люди, которые пишут о том, во-первых, действительно, родители очень щепетильно подходят к тому, где будут учиться их ребята, потому что, если ты выбираешь школу и она тебя не устраивает возле дома, это одна история.
А второе – возможно, есть какие-то проблемы в школе, потому что у меня тоже ребенок не ходит в школу по прописке. Мы выбирали именно школу с педагогическим классом. То есть уже искали, так как он сейчас в 11-й класс пойдет, искали эту историю. И здесь вывод-то какой?
С одной стороны, родители очень внимательно выбирают школы, потому что очень щепетильно к этому относятся, либо потому, что не доверяют каким-то школам. Это чисто минская история, больше всего в Минске именно таких подходов. Это нормально или нет?
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Я бы сказала, что это нормально. Действительно, у родителей есть право выбора, правда, это право выбора может быть ограничено в зависимости от наличия свободных мест в учреждении образования. И, конечно, когда родитель мечтает, чтобы ребенок обучался в том учреждении образования, к которому лежит душа и к которому, может быть, есть большая степень доверия, и, к сожалению, не находится в этом учреждении образования место, а такое тоже часто случается…
Кирилл Казаков:
К учителям идут, это новая мода – к педагогам идут. Сейчас в Минске мода – к педагогам, даже не к школе.
Ольга Смирнова:
При всем уважении не соглашусь, что это новая мода, что это новая тенденция. Всегда существовала тенденция идти именно к учителю. Среди родителей бытует такая фраза: идти на учителя. Особенно в начальных классах, потому что база, которая закладывается в первом, в четвертом классе, – это база.
Кирилл Казаков:
Традиционный вопрос, я его четыре года задаю, но мне всегда очень хочется на него получить новый ответ. Школа или гимназия? Есть ли разница?
Ольга Смирнова:
Нет разницы. Школа и гимназия – это равноценные, на одном уровне преподающие учебные предметы как минимум на первой ступени общего среднего образования учреждения образования. Поэтому школа либо гимназия…
Кирилл Казаков:
Это маркетинг?
Ольга Смирнова:
В некоторых случаях да.
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