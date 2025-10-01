Белорусы завоевали более 50 наград на III Играх СНГ – пообщались с прибывшими медалистами

Ни дня без медалей. По такому графику выступают белорусы на III Играх стран СНГ в Азербайджане. На данный момент в копилке сборной практически 50 наград. Соревнования в самом разгаре. Но некоторые призеры уже вернулись на Родину. Юлия Силипицкая встретилась с представителями настольного тенниса.

В составе белорусской делегации на мультифорум отправилось более 240 спортсменов. Первыми на старт вышли представители настольного тенниса, конечно, волнение присутствовало, но к этому турниру готовились почти год.

Ростислав Жадько, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по настольному теннису:

Конечно же, это был главный старт. Единственное, что стало потом для нас неожиданностью – возрастная категория. Не совсем обычный формат, что два года играют вместе, и спортсмен, только родившийся в промежуток между 1 июля 2008 по 31 декабря 2008-го, имел право играть. То есть мы были ограничены, скажем так, в выборе спортсменов. Играли и в международные старты, и в учебно-тренировочные сборы проводили. То есть, в принципе, пробелов в подготовке не было.