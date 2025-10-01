Белорусы завоевали более 50 наград на III Играх СНГ – пообщались с прибывшими медалистами
Ни дня без медалей. По такому графику выступают белорусы на III Играх стран СНГ в Азербайджане. На данный момент в копилке сборной практически 50 наград. Соревнования в самом разгаре. Но некоторые призеры уже вернулись на Родину.
Юлия Силипицкая встретилась с представителями настольного тенниса.
В составе белорусской делегации на мультифорум отправилось более 240 спортсменов. Первыми на старт вышли представители настольного тенниса, конечно, волнение присутствовало, но к этому турниру готовились почти год.
Ростислав Жадько, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Конечно же, это был главный старт. Единственное, что стало потом для нас неожиданностью – возрастная категория. Не совсем обычный формат, что два года играют вместе, и спортсмен, только родившийся в промежуток между 1 июля 2008 по 31 декабря 2008-го, имел право играть. То есть мы были ограничены, скажем так, в выборе спортсменов. Играли и в международные старты, и в учебно-тренировочные сборы проводили. То есть, в принципе, пробелов в подготовке не было.
Александра Сипач, старший тренер женской национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Сборная России всегда была сильнейшая. А как показывает, скажем так, жеребьевка, мы практически все время выходили именно на них. Мы увидели, что на самом деле можно конкурировать со всеми, потому что мандражируют точно так же все. Наши девочки, скажем так, очень достойно, я считаю, выступили в паре. Даже первый сет смогли выиграть, но потом, скажем так, они поменяли свою тактику, и мы не смогли противопоставить свой теннис.
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