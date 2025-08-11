Смирнова: в Минске аграрные профессии и специальности пользуются интересом у школьников

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В Минске аграрные специальности тоже пользуются интересом у школьников. Я сейчас имею в виду профильные классы профессиональной аграрной направленности. И если мы в самый первый год существования этих классов набрали всего лишь три аграрных класса, то сейчас мы уже перешли за десяток. Да, это немного, но для Минска это очень существенно.

И в настоящее время один из славных наших классов – это передовики, 212-я школа Минска, в сотрудничестве с аграрно-техническим университетом и производственным предприятием «АгроМАЗ», находятся сейчас на стажировке в одном из сельхозпредприятий Минской области.

То есть сегодня работа профильных классов, в том числе аграрной направленности, вышла на такой предметный, практикоориентированный уровень, который позволяет детям действительно заранее задуматься, что им интересно, в каком направлении им двигаться, и это облегчает им вопросы поступления и своего выбора пути жизнеустройства. Существует у нас такое определение – дальнейшее жизнеустройство.

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