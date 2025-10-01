В столице поводят итоги конкурса «Минская смена – 2025» – какими инициативами удивляли финалисты?

В столице подводят итоги конкурса «Минская смена – 2025». На площадке футбольного манежа более 300 участников представили свои проекты. Направления самые разные – архитектура, благоустройство, экология, здравоохранение и образование. В финал вышли 184 работы, которые сделают Минск еще лучше. Имена победителей назовут уже завтра. Лучшие проекты отметят грантами, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Ракутин, корреспондент: Сражение на мечах и в рыцарских доспехах. Историко-средневековый бой пользуется популярностью в нашей стране. Всего создано около 25 клубов. На международных соревнованиях команды занимают призовые места.

Это довольно молодой современный вид спорта. И тем не менее он уже успел завоевать популярность благодаря своей зрелищности и динамике боев, а также возможностью погрузиться в историю. Наши белорусские команды более 10 лет входят в тройку сильнейших в мире. Поэтому Екатерина Зайцева предлагает включить исторический средневековый бой в реестр видов спорта Беларуси. Что позволит создать свою федерацию, обучать тренеров и проводить масштабные соревнования.

В 2025 году на конкурс «Минская смена» поступило более тысячи заявок. В финал вышли 184 проекта. Каждый из них нацелен на то, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее. А чтобы идеи воплотить в жизнь, пригласили глав администраций районов и руководителей всех служб Минска. За каждым проектом будет закреплен куратор.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Районному жюри, экспертному сообществу городскому нелегко определить победителей. Но не это главное. Главное то, что мы замечаем этих ребят, студентов, работающую молодежь, школьников. И именно эти ребята в своих руках пронесут те идеи, установки, направленные на то, чтобы политический, экономический суверенитет укреплялся и наша страна становилась все более сильной и уверенной.