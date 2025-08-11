Проходные баллы на инженерные специальности растут! Ректор БНТУ объяснил, почему профессия востребована
Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены.
Кирилл Казаков, СТВ:
Действительно ли олимпиадники вытеснили всех?
Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Я бы начал немножко с другого. Действительно, приемная кампания в этом году отличалась от того, что было. Свое дело сделали профильные классы. Мне кажется, это у нас в системе образования важный козырь, когда мы работаем еще с детьми, начиная со школы, и мы их профориентируем. Это очень здорово. К этому процессу подключаются и профильные организации, и предприятия.
У нас в этом году впервые поступали выпускники инженерных классов. Это наш первый опыт, и он очень положительный, потому что инженерную профессию вся страна посмотрела с другой стороны. Это и престижно, и модно, это и высокая зарплата в предстоящей своей карьере, и хороший карьерный рост. И это сделало свое большое дело.
Сергей Харитончик:
Конечно же, на отрасли, прежде всего энергетику, идут очень мотивированные ребята с очень высокими баллами.
Конкурс по-настоящему высокий. Но это не только энергетики, это и строители, и машиностроители. Мы сегодня отмечаем рост проходных баллов на ряд направлений. И инженерная профессия сегодня раскрывается совершенно с другой стороны. Не такая страшная, не такая устаревшая, а наоборот – модная и современная.
Кирилл Казаков:
Экономисты и юристы конца 90-х – это был вот «писк». Никто не хотел идти на автотракторный факультет, потому что казалось: ну что это такое? Сейчас мы четко понимаем, что предприятие, работающее в три смены… Дай бог тем людям, которые принимают санкции в отношении нас, потому что это дало нам определенный стимул развиваться. Сейчас это нормальная история, и на автотракторный факультет действительно очень хороший балл.
Сергей Харитончик:
Действительно, очень хороший балл, хорошие проходные баллы. На нашем сленге после первого дня приема документов уже начали закрываться некоторые факультеты. И к концу срока приема документов мы были закрыты все. Если раньше интерес был не столь высокий, то в прошлый, этот год это очень высокий интерес.