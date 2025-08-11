Проходные баллы на инженерные специальности растут! Ректор БНТУ объяснил, почему профессия востребована

Образовательный разбор. На какие специальности в вузы и ссузы в этом году аншлаг? Как в целом прошла вступительная? Чего ожидать от нового школьного сезона? Как обновленный Кодекс образования впишется в расписание? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты на настоящий общественный зачет. Вопросы обеспечены. Кирилл Казаков, СТВ:

Действительно ли олимпиадники вытеснили всех?

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Я бы начал немножко с другого. Действительно, приемная кампания в этом году отличалась от того, что было. Свое дело сделали профильные классы. Мне кажется, это у нас в системе образования важный козырь, когда мы работаем еще с детьми, начиная со школы, и мы их профориентируем. Это очень здорово. К этому процессу подключаются и профильные организации, и предприятия. У нас в этом году впервые поступали выпускники инженерных классов. Это наш первый опыт, и он очень положительный, потому что инженерную профессию вся страна посмотрела с другой стороны. Это и престижно, и модно, это и высокая зарплата в предстоящей своей карьере, и хороший карьерный рост. И это сделало свое большое дело.

Сергей Харитончик:

Конечно же, на отрасли, прежде всего энергетику, идут очень мотивированные ребята с очень высокими баллами. Конкурс по-настоящему высокий. Но это не только энергетики, это и строители, и машиностроители. Мы сегодня отмечаем рост проходных баллов на ряд направлений. И инженерная профессия сегодня раскрывается совершенно с другой стороны. Не такая страшная, не такая устаревшая, а наоборот – модная и современная.