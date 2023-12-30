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Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года

30 декабря 2023 16:43
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Сохранение мира на нашей земле, рост благосостояния белорусов, противостояние внешним угрозам и поиск новых друзей. В последние дни года принято подводить его итоги. Пожалуй, главные достижения уже перечислены. Все это благодаря главе нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь 2023-й рядом с Президентом были наши корреспонденты. И благодаря им зрители СТВ следили за помыслами и действиями Александра Лукашенко. Сейчас же предлагаем перелистнуть календарь с самыми яркими кадрами и цитатами, которые совсем скоро станут историей.

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-1

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-3

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-5

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Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-8

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-10

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-12

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Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-15

Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-17

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Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года-20

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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