Самые яркие цитаты Лукашенко за 2023-й – подвели итоги года

Сохранение мира на нашей земле, рост благосостояния белорусов, противостояние внешним угрозам и поиск новых друзей. В последние дни года принято подводить его итоги. Пожалуй, главные достижения уже перечислены. Все это благодаря главе нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь 2023-й рядом с Президентом были наши корреспонденты. И благодаря им зрители СТВ следили за помыслами и действиями Александра Лукашенко. Сейчас же предлагаем перелистнуть календарь с самыми яркими кадрами и цитатами, которые совсем скоро станут историей.