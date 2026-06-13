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Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?

13 июня 2026 17:59
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Аттестаты уже получены, последние школьные звонки остались позади. Для нынешних выпускников закрылась важная глава жизни. Впереди вступительная кампания, выбор профессии, новые друзья и большие цели. Но все это начнется завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне – концерты, танцы до рассвета, фотографии на память и первые серьезные разговоры о будущем. Последний школьный вечер и первый шаг во взрослую жизнь.

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?-2

Александр Фельдман, народный учитель Беларуси:
Большая очень награда, и мне это приятно. Основной момент моей работы – всегда было желание, чтобы мои ученики были успешными.

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?-4

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Выпускной для каждого человека – это действительно событие, событие на всю жизнь. Поэтому мы приняли решение провести для районов города, подобрав те площадки, которые позволят собраться большому количеству выпускников.

Как это было – смотрите в нашем ролике.

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# Владимир Кухарев # Выпускной в Беларуси # Александр Фельдман

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