Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?

Аттестаты уже получены, последние школьные звонки остались позади. Для нынешних выпускников закрылась важная глава жизни. Впереди вступительная кампания, выбор профессии, новые друзья и большие цели. Но все это начнется завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне – концерты, танцы до рассвета, фотографии на память и первые серьезные разговоры о будущем. Последний школьный вечер и первый шаг во взрослую жизнь.
Александр Фельдман, народный учитель Беларуси:
Большая очень награда, и мне это приятно. Основной момент моей работы – всегда было желание, чтобы мои ученики были успешными.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Выпускной для каждого человека – это действительно событие, событие на всю жизнь. Поэтому мы приняли решение провести для районов города, подобрав те площадки, которые позволят собраться большому количеству выпускников.
Как это было – смотрите в нашем ролике.
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