Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?

Аттестаты уже получены, последние школьные звонки остались позади. Для нынешних выпускников закрылась важная глава жизни. Впереди вступительная кампания, выбор профессии, новые друзья и большие цели. Но все это начнется завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне – концерты, танцы до рассвета, фотографии на память и первые серьезные разговоры о будущем. Последний школьный вечер и первый шаг во взрослую жизнь.