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«МЛ Витебск» потерпел первое поражение со старта сезона. Промежуточные результаты ЧБ по футболу

13 июня 2026 17:36
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На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «северном дерби» случился сенсационный результат – действующий обладатель трофея «МЛ Витебск» потерпел первое поражение со старта сезона от «Витебска». На 11-й минуте «сине-белые» обеспечили себе преимущество и долгое время удерживали его. Лишь в начале второго тайма Артем Концевой восстановил паритет. Однако викторию команда Сергея Гуренко не упустила, Руслан Теверов установил окончательные цифры – 2:1. 

В другом поединке субботы «Барановичи» в волевом стиле довольно неожиданно дома одолели «Минск». Егор Зубович вывел «горожан» вперед в первом тайме, во втором – Артем Бруй вернул равенство, победу хозяевам уже в компенсированное время принес Кирилл Музыченко.  

«МЛ Витебск» потерпел первое поражение со старта сезона. Промежуточные результаты ЧБ по футболу-1

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# Футбол Беларуси

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