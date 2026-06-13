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Белорусы завоевали четыре награды чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ

13 июня 2026 17:58
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Четыре наград принес белорусской команде сегодняшний соревновательный день на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Счет медалям открыл Владислав Кравец. Наш спортсмен лучше всех на континенте преодолел дистанцию в 1000 метров. С первой половиной решающего заезда земляк справился с восьмым графиком, но после совершил мощный рывок и обошел конкурентов. Золотой результат – 3 мин. 24,311 сек.

Белорусы завоевали четыре награды чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ-1

Владислав Кравец, чемпион Европы по гребле на байдарках и каноэ:
Не верю, я выиграл. Я вообще не могу поверить, как будто сон. Спасибо всем, кто болел. Привет всем родным, близким, кто искренне болеет за меня. Я вас чувствую, очень сильно благодарю. Спасибо большое. 

Победу среди атлетов с ограниченными возможностями одержал наш Илья Товпенец. Ему не было равных на 200-метровке. На финише развернулась острая борьба, но белорус на секунду опередил ближайшего преследователя и занял первое место. 

Каноист Александр Зубок стал обладателем бронзы в заезде на 200 метров.

Также на третью ступень пьедестала поднялась женская байдарка-четверка, которую составили Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер. Девушки замкнули лучшую тройку на дистанции в полкилометра. 14 июня белорусы поспорят за медали в 10 видах программы.

# Гребля

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