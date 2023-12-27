Лукашенко – молодёжи: у нас есть красивые девушки, мужики подтянутся – будем проводить свой Венский бал

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сейчас удивитесь. Один из беглых, как мы их сегодня называем, принес идею, чтобы мы проводили здесь Венский бал. Это было в 2017 году, в 2018 мы провели первый бал. Подумал, ну, идея хорошая – на эти праздники, в эти декабрьские вечера приглашать яркую, талантливую часть нашего общества. Ну, это кто? Конечно, наши девушки, женщины. И мы подтягиваемся к этому времени, смотрите: и военные, и гражданские, просто мужики-красавцы. И вот сегодня я рад, что тогда принял решение: нет, мы, белорусы, красивая нация красивой страны, у нас есть красивые девушки, мужики подтянутся, будут тоже красавцами, мы будем проводить свой Венский бал. И будет он называться бал новогодний. И вот с 2018 года мы проводим эти праздники.

Участники новогоднего бала во Дворце Независимости готовятся выйти на паркет.