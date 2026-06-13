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«Мешков Брест» обыграл минский СКА и вышел в финал SEHA-лиги

13 июня 2026 18:04
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«Мешков Брест» обыграл столичный СКА в полуфинальном поединке SEHA-лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Напомним, «Финал четырех» дивизиона Восток принимает город над Бугом. 

Встреча лучших белорусских клубов и принципиальных соперников традиционно прошла в яркой борьбе. Остроты противостоянию добавило еще и то, что «брестчане» совсем недавно переиграли «армейцев» в «золотой» серии национального первенства. Однако взять реванш подопечные Дмитрия Никуленкова не смогли. На перерыв хозяева ушли с комфортным перевесом в 7 мячей, а после возобновления игры довели дело до уверенной победы – 35:25. 

«Мешков Брест» обыграл минский СКА и вышел в финал SEHA-лиги-1

Максим Баранов, игрок ГК «Мешков Брест»:
Очень много болельщиков сегодня было. Огромное отдельное спасибо и всем нам за проделанную классную работу, поставили сегодня жирную хорошую точку. Но это только первое. Завтра второй матч, нужно готовиться, отдыхать. 

За вторую путевку в финал ведут борьбу питерский «Зенит» и ставропольский «Виктор». Уже 14 июня в Бресте состоится решающий поединок за главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу.

# Гандбол # Максим Баранов

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