«Мешков Брест» обыграл минский СКА и вышел в финал SEHA-лиги

«Мешков Брест» обыграл столичный СКА в полуфинальном поединке SEHA-лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Напомним, «Финал четырех» дивизиона Восток принимает город над Бугом.
Встреча лучших белорусских клубов и принципиальных соперников традиционно прошла в яркой борьбе. Остроты противостоянию добавило еще и то, что «брестчане» совсем недавно переиграли «армейцев» в «золотой» серии национального первенства. Однако взять реванш подопечные Дмитрия Никуленкова не смогли. На перерыв хозяева ушли с комфортным перевесом в 7 мячей, а после возобновления игры довели дело до уверенной победы – 35:25.