«Мешков Брест» обыграл минский СКА и вышел в финал SEHA-лиги

Встреча лучших белорусских клубов и принципиальных соперников традиционно прошла в яркой борьбе. Остроты противостоянию добавило еще и то, что «брестчане» совсем недавно переиграли «армейцев» в «золотой» серии национального первенства. Однако взять реванш подопечные Дмитрия Никуленкова не смогли. На перерыв хозяева ушли с комфортным перевесом в 7 мячей, а после возобновления игры довели дело до уверенной победы – 35:25.

Максим Баранов, игрок ГК «Мешков Брест»:

Очень много болельщиков сегодня было. Огромное отдельное спасибо и всем нам за проделанную классную работу, поставили сегодня жирную хорошую точку. Но это только первое. Завтра второй матч, нужно готовиться, отдыхать.

За вторую путевку в финал ведут борьбу питерский «Зенит» и ставропольский «Виктор». Уже 14 июня в Бресте состоится решающий поединок за главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу.