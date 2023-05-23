Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здравоохранение – один из приоритетов государственной политики. Чтобы наша медицина по качеству и доступности оставалась на самом высоком уровне, делается все возможное. Клиники оснащаются передовым оборудованием, внедряются лучшие медицинские практики, наши медики научились проводить сложнейшие вмешательства и ставить на ноги пациентов с тяжелейшими заболеваниями. Но сегодня Александр Лукашенко обратил внимание и на существующие проблемы. В конце января по поручению главы государства была создана независимая рабочая группа. Специалисты, объехав всю страну, выявили целый ряд пробелов. Особенно в малых городах и деревнях. Но! Неважных пациентов не бывает, подчеркивает Президент. Доступ к медицинской помощи должен быть равным у всех. Уже через неделю на стол главе государства ляжет документ, который станет своего рода дорожной картой по решению выявленных проблем. Все они, какими бы сложными ни были, должны быть сняты до конца года. Алена Сырова обо всем по порядку. Это совещание во Дворце Независимости одно из самых многочисленных за последнее время. И одно из самых долгожданных. Президент анонсировал его во время Послания народу и парламенту, потом еще несколько раз упоминал о том, что предстоит подробный разбор происходящего в медицине, по объективным причинам и не только (но об этом чуть позже) Александр Лукашенко назначил его именно на этот вторник, который, как опасались в кулуарах, имел все шансы стать кадровым. Но обо всем по порядку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Было обещано, что мы подробнейшим образом рассмотрим наиболее острые проблемы отечественного здравоохранения и примем необходимые решения. Для этого в этот зал специально в таком составе приглашены профессионалы. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет реального суверенитета и независимости. Мы хорошую закалку с вами получили во время пандемии. На фоне других государств более чем достойно прошли это испытание. На практике подтвердили состоятельность нашей системы здравоохранения. В вашем лице хочу еще раз поблагодарить всех медиков за тот нелегкий труд и еще раз вам напомнить то, что я говорил во время пандемии: я вас благодарю не за то, что вы работали (вы за это зарплату получаете – большую, малую, но это ваш выбор), а за то, что вы быстро в тяжелейшей ситуации, особенно психологического давления, нашли методы лечения этого вируса. В большом зале переговоров 54 приглашенных на разговор с целью постановки диагноза целой сфере – от практикующего врача до министра, плюс журналисты (сегодня тот случай, когда разговор максимально публичен, тем острее и для кого-то неприятнее) и, конечно, сам Президент. Александр Лукашенко сразу акцентирует: речь пойдет не просто о лечении пациентов, а о безопасности страны. Именно поэтому все государства мира (речь не только о Беларуси) вкладывают колоссальные ресурсы в развитие медицины в расчете получить здоровую нацию.