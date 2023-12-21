Лукашенко: никто не должен согласовывать цены – это будет коррупция, половину страны пересажаем!
С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне всех этих успехов важно понимать, что это только начало пути, даже не шаг, а шажочек по направлению к желаемому результату. Есть у нас привычка вольно интерпретировать или трактовать по своему то, что говорит руководитель, по разным причинам не переспрашивая, если точно не уверен. Так в свое время родилось «Лукашенко запретил повышение цен», «цены больше расти не будут», в то время как Президент требовал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, придется вводить железную дисциплину. Для экономик это не всегда правильно, потому что где-то чуть-чуть недосмотрел, перегнул, ручное управление не всегда хорошо, лучше, как Снопков говорит, донастроим. Ну хорошо, давайте донастраивать (подробнее).
И требует регулирования. Это не значит, что в ручном режиме в каждом отдельном случае МАРТ должен принимать решение, разрешать кому-то поднимать цены или нет. Должна быть система, обозначены правила игры – ясные и прозрачные для всех.
Александр Лукашенко:
Никто с вами не должен согласовывать цены – это будет коррупция, половину страны пересажаем. Поэтому нужна четкая и понятная система. Типа того: вот у вас 3 % в год прирост по каким-то группам товаров или в целом – и все. Люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая, понятная система. Все обижаются: МАРТ не согласовал! Слушайте, так сколько в МАРТе надо будет человек держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задач – от контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить, пожалуйста. Но вопрос должен быть решен! Мы увидели в этом году, что его можно решить. У нас инфляция складывается, ну, наверное, 5-6 %, может. Договаривались, что в 6 вложимся, но не больше 7. Но было же 19!
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