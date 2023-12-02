Лукашенко на саммите в ОАЭ: те, кто выступал здесь в первых рядах, они ведь ведут эти войны!

То, что климатические вопросы – ширма, за которой прячут политически нездоровый климат, прямо сказал Президент Беларуси, и этот его тезис взбодрил зал, на протяжении нескольких часов до этого слушающий привычные для мероприятий по линии ООН «озабоченности».

Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, «озаботившиеся за внуков», они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное – нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю: если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80 % грязи на планете это от 20 ведущих государств. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты(Подробнее).

Речь идет о предоставлении «климатических репараций». Президент перебрал по хрону выступления, но разложил who is who в вопросах тех же климатических аспектов.

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