Облака идут против ветра – будет снег. Собрали народные приметы на начало января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».
1 января – День Ильи Муромца. Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звездная ночь – гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой, ожидали, что уродится рожь.
3 января – Прокопьев день. В народе знали: если на утренней зорьке солнце красно – быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду сентября.
4 января – Настасьин день. Считалось, что, если облака идут против ветра – быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.
5 января – Федулов день. Люди подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул – ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием – он сулил богатый урожай.
6 января – Сочевник или Сочельник. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля – урожай хлеба, черные тропинки на снегу – урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звезд, то погода будет солнечной.