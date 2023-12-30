Облака идут против ветра – будет снег. Собрали народные приметы на начало января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».

1 января – День Ильи Муромца. Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звездная ночь – гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой, ожидали, что уродится рожь.

3 января – Прокопьев день. В народе знали: если на утренней зорьке солнце красно – быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду сентября.

4 января – Настасьин день. Считалось, что, если облака идут против ветра – быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.