Лукашенко: «Мы не думали, что нам придётся воевать». Президент объяснил, зачем нужны постоянные тренировки ВС

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разница заключается в том, что нам не надо уже на уровне Президента выдвигать, поднимать и приводить в полную боевую готовность таким образом наши подразделения. Они уже будут здесь. Ну, и не только здесь. Это только один эпизод, пункт. Их будет немало, и мы в мирное время, как сегодня, отработаем все мероприятия, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, займем эти пункты. Они должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Разница очень большая. Тогда мы в принципе не думали, что нам придется воевать, мы думали, все нормально, мирно, наши соседи будут вести себя так, как они всегда рассказывали. А оказалось нет (подробнее здесь). Мы не будем покупать тысячи танков, у нас на это и средств нет, и возможностей. Но у нас всегда есть возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем. Поэтому вот тренируемся, ничего чрезвычайного здесь нет. Не переживайте, мы готовимся защищать Отечество вместе с вами настоящим образом.