Лукашенко: родители, учителя и воспитатели, огромное вам спасибо за наших белорусских детей!

В Беларуси нет чужих детей. Эти важные слова сегодня, 28 декабря, произнес Президент со сцены Дворца Республики, где по традиции прошел предновогодний праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя, как отметил сегодня глава государства, в силу обстоятельств и происходящего в мире ребятам, кому-то в большей, кому-то в меньшей степени, пришлось стать взрослее.

Александр Лукашенко в равной степени напутствовал их, расставив акценты по-отечески и по-президентски. Глава государства отметил, что всегда готов помочь тем, кто нуждается, и наша страна продолжит быть открытой для тех, кто ценит мир, но и сами ребята должны стараться, опираясь на своих родителей и педагогов. Учителям и воспитателям – отдельные слова благодарности от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы! Хочу, опять же, сказать, как вчера старшим вашим сверстникам, случайных людей здесь нет. Здесь ребята, которые заслужили присутствовать на этом прекрасном празднике. Здесь вас три тысячи человек вместе с воспитателями, родителями, пришедшими сюда. Это будущие выдающиеся личности, будущее нашей страны, нашей Беларуси. Поэтому вы молодцы. И спасибо вам, что вы с этих лет серьезно занимаетесь учебой. Я очень надеюсь, кроме учебы, вы прилично занимаетесь спортом. Советую вам заниматься спортом, чтобы быть не только внешне приличным человеком и красивым, но и чтобы быть здоровым. Я хочу пожелать вам, попросить вас, чтобы вы и впредь радовали своих родителей, учителей, воспитателей.

А вам, взрослые, которые приехали сюда, педагоги, воспитатели, учителя, родители, особенно учителям и воспитателям, огромное вам спасибо за наших белорусских детей! Вы действительно обладаете тем даром… Мне кажется, нет такого дара у других людей, других континентов, других стран, как у белорусской женщины, наших настоящих мужчин, которые с утра до вечера думают о наших детях, воспитывают, обучают. Я знаю, что у детишек, которые здесь собрались, разные судьбы и разные жизни. Знаю, что есть у некоторых и проблемы вроде бы в этой жизни – все на разных условиях. Я хочу вам посоветовать как человек, у которого детство тоже было непростое – все в ваших руках. Если вы захотите, вы будете крепкими, настоящими белорусами.