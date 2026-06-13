Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Португалии

Александра Саснович не сумела преодолеть квалификацию «пятисотника» в Берлине, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В непростом поединке белоруска, занимающая 123-е место в мировом топе, уступила 43-й ракетке планеты Магдалене Фреш из Польши.

Первый сет проходил во многом на равных, и судьба игрового отрезка решилась только на тай-брейке – в пользу соотечественницы. Вторая партия осталась за оппоненткой. А в третьей вновь наблюдалась напряженная борьба, однако на этот раз удача оказалась на стороне соперницы. Поражение с результатом – 7:6, 4:6, 6:7.

Алена Фалей вышла в титульное противостояние турнира категории ITF в Португалии. В матче одной второй наша спортсменка уверенно прошла француженку Манон Леонард. У оппоненток солидная разница в рейтинге в пользу землячки, это во многом и предопределило исход дуэли. Наша теннисистка доминировала на корте и оформила убедительную викторию всего за 73 минуты – 6:1, 6:4. За победу на соревнованиях белоруска поспорит с Саванной Бродус из США.