Настоящий город в городе! Чем удивляет фестиваль на Национальном олимпийском стадионе «Динамо»?

На столичном стадионе «Динамо» в эти минуты проходит один из самых ярких и ожидаемых музыкальных праздников. Спортивная арена превратилась в огромную площадку для отдыха, творчества и живого общения. Тысячи гостей приехали сюда за яркими эмоциями, любимой музыкой и незабываемой атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский стадион «Динамо» 13 июня – эпицентр летнего настроения, драйва и оглушительных хитов! Басы от диджей-сетов смешиваются с аппетитными ароматами с гриль-фудкортов. Open-air буквально дышит энергией, заряжая каждого гостя. Скучать здесь просто некогда – успеть бы все.

Алина Мычко, корреспондент: Фест предлагает пройти локации как квест. Ищем специальные QR-коды, они расположены практически во всех зонах, сканируем и получаем достижения. Новый поинт, и в копилке не только впечатления, но и реальные бонусы. Здесь раздают специальные награды и призы.

Фестиваль играет с гостями, и это тот случай, когда хочется выиграть все. Для тех, кто ищет знаки свыше, – дорога к «Мистическому скверу». Обаятельная пророчица и восточный торговец укажут путь к судьбе. И кто знает, куда он приведет.

Прямо по соседству неожиданный хит фестиваля «Городской ЗАГС» Тут можно получить символическое «благословение» на семейную жизнь от Розы Павловны.

В 2026 году фест впервые в новом формате. Потоки гостей развели: появилось два вида билетов. «Фестивальный» открывает двери в мир аттракционов и танцев на дополнительных площадках, а «Главная сцена» плюсует доступ к вечернему шоу.

Ольга Кулик, помощник директора РУП «Белорусские лотереи»:

Зарождение фестиваля с новым форматом билетов связано в первую очередь с тем, что, проводя фестиваль уже в третий раз, нам захотелось сделать что-то интересное, что-то новое, предложить гостям альтернативу.