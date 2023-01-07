Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись

Александр Лукашенко тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. А также заверил прихожан, священнослужителей и всех белорусов, что лично будет делать все для того, чтобы люди жили в согласии и спокойствии. Глава государства также обратил внимание на то, что не нужно создавать напряжение внутри общества, вокруг нас и без того сложная обстановка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то многие-многие люди начали понимать – наши люди, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на Родину. Я хочу сказать, что мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем.

Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад… Я меньше об этом говорю, но каждый день требование – вернуть и прочее и прочее, даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. У нас их и так хватает. Особенно вокруг нашей Беларуси.