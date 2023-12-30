Дмитрий Лукашенко в рамках марафона «Наши дети» посетил детский приют в Радошковичах

Здесь собраны дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Им как никому другому нужны поддержка, тепло и внимание. Особенно в канун Нового года. Ведь жить без мечты – невозможно. А верить в чудо просто необходимо. На данный момент в приюте находятся 25 мальчишек и девчонок. Именно для них председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко и его семья решили совершить настоящее предновогоднее волшебство – организовать праздник со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, танцами и интересными конкурсами.

Игорь Дятловский, директор Радошковичской средней школы № 2: Этот марафон, который сейчас происходит, очень важен для детей. Самое главное для ребенка – это, наверное, просто даже сладкий подарок. А когда приходит подарок, приходит спортивное оборудование, коньки, клюшки – это особенно важно. Наши дети очень-очень любят зимние виды спорта: когда у нас снег, когда заливается каток, лыжная трасса, все ребята с удовольствием катаются.

Дмитрий Лукашенко с женой и детьми традиционно в канун Нового года принимает участие в проекте «Наши дети», он лично посещает социальные учреждения, которым нужна поддержка. Ведь именно своим примером и участием можно сотворить маленькое чудо.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:

Мы хотели бы всех вас поздравить с наступающими праздниками и пожелать, чтобы у вас в следующем году, наступающем, было много счастья, много улыбок, много всяких радостных моментов, ну и, конечно же, самого-самого позитивного настроения. И вы знаете, что в новом году мечты должны сбываться.

Кроме яркого представления, гость привез воспитанникам приюта сладкие подарки, а еще коньки и ботинки для лыж – то, что так хотели ребята. Но главное – он вселил в их в сердца веру и надежду на лучшее.