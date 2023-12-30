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Где поставить комнатные растения на зиму, чтобы не завяли – советы по уходу

30 декабря 2023 15:40
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Добиться комфортных температур для наших растений мы можем собственными усилиями. В программе «Плюс-минус» поговорим о том, как это сделать правильно и на что стоит обратить внимание.

Где поставить комнатные растения на зиму, чтобы не завяли – советы по уходу-1

Комнатные растения зимой вполне нормально переносят прохладу. Но не резкие колебания температуры и холод от стекла: они могут повредить не только листья, но и корневую систему растений. Решив проветрить помещение зимой, обязательно убирайте растения с подоконника. Либо открывайте те окна, рядом с которыми нет цветов. А лучше всего установить оконные клапаны и не устраивать сквозняков в принципе. И вот вам наш совет: не стоит размещать растения рядом с источниками тепла: печами, каминами, радиаторами. Ставя цветы на подоконник, старайтесь поставить горшки так, чтобы они не находились непосредственно над батареей.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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