Где поставить комнатные растения на зиму, чтобы не завяли – советы по уходу

Комнатные растения зимой вполне нормально переносят прохладу. Но не резкие колебания температуры и холод от стекла: они могут повредить не только листья, но и корневую систему растений. Решив проветрить помещение зимой, обязательно убирайте растения с подоконника. Либо открывайте те окна, рядом с которыми нет цветов. А лучше всего установить оконные клапаны и не устраивать сквозняков в принципе. И вот вам наш совет: не стоит размещать растения рядом с источниками тепла: печами, каминами, радиаторами. Ставя цветы на подоконник, старайтесь поставить горшки так, чтобы они не находились непосредственно над батареей.