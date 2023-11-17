Лукашенко: «У нас экономика, как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем?»

Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Будут поставлены жесточайшие задачи!» Лукашенко анонсировал смену руководства в Белкоопсоюзе. Анонс смены руководства Белкоопсоюза новостью был недолго, глава государства, считайте, официально, раскрыл интригу о том, чему будет посвящен грядущий 2024-й. О том, что подумывает об этом, Александр Лукашенко говорил и раньше, но сегодня решение принято.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Производим много качественной, неплохой продукции. Но надо лучше. Для того, чтобы конкурировать. Потому что у нас открытая экономика. Мы производим в Беларуси то, что производят по всему миру соседи. У нас экономика, как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем? Не скажут. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать. То есть все стремятся к высокому качеству, мы тоже. Поэтому будет Год качества. Что касается знака, советский знак очень хороший, и как мы будем награждать и прочее, мы сегодня в правительстве определяем методику и формулу. Вы в точку попали. Это очень важно, и будет это делать государство. И будет утверждаться Президентом. Таким образом мы роль его поднимем еще выше. Буду рад, если ваш трудовой коллектив изобретет товар, которому будет присвоен знак качества. Что касается знака качества, который будет присуждать государство, это значит отметка «особое, самое важное», то он будет утвержден в самое ближайшее время. Конечно, в этом знаке будет преемственность. Это будет знак аналогичный тому, который был в Советском Союзе. Можно рассчитывать, что скоро его всем покажут.

У меня скорее не вопрос, а просьба. У меня пожелание: будьте здоровы! Живите долго, сил вам, выдержки, всегда оставайтесь таким же мудрым политиком, нашим всебелорусским Батькой! Мы обещаем вас всегда поддерживать. Александр Лукашенко:

Спасибо! Казалось бы, на таких приятных и лестных словах самый повод завершить общение, но сама собою добавилась ложка дегтя, которая в конце концов может стать тем самым мотивационным посылом.

Александр Лукашенко:

Я подлетаю к Гомелю, знаете, лучше бы я не летел. Такая запущенность в отдельных местах, столько работы еще на земле. Столько безобразия и халатности, а оно видно как на ладони, летишь на вертолете, оно все видно. Поэтому у нас большой объем работы. Вот мы 8 миллиардов в прошлом году заработали на продовольствии – это огромные деньги! На нефти столько не зарабатывают подобные страны. Но мы можем быть богаче, если будем ответственнее.