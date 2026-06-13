Бежал из плена! Жизнь и подвиг Героя СССР – неуловимого Ивана Кабушкина

В Беларуси свято чтут подвиг поколения Победителей. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них. Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест – Минск – граница с Россией. На билбордах – имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук продолжает проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя – в рубрике «Навигация памяти».

Иван Кабушкин появился на свет в самый разгар Первой мировой, в феврале 1915-го, в деревне Малаховцы под Барановичами. Беспощадные жернова войны, спасаясь от них, семья будущего Героя Советского Союза бежала на восток. Так они оказались в Казани, где прошли детские и юношеские годы Кабушкина.