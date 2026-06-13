Бежал из плена! Жизнь и подвиг Героя СССР – неуловимого Ивана Кабушкина
В Беларуси свято чтут подвиг поколения Победителей. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них. Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест – Минск – граница с Россией. На билбордах – имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук продолжает проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя – в рубрике «Навигация памяти».
Иван Кабушкин появился на свет в самый разгар Первой мировой, в феврале 1915-го, в деревне Малаховцы под Барановичами. Беспощадные жернова войны, спасаясь от них, семья будущего Героя Советского Союза бежала на восток. Так они оказались в Казани, где прошли детские и юношеские годы Кабушкина.
Парень окончил семь классов школы и курсы водителя трамвая, а в 1935-м его призвали в армию. В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе и польском походе Красной армии. В 1940 году закалялся в боях советско-финской войны, был ранен. Великую Отечественную младший лейтенант Кабушкин встретил на западной границе СССР. В первые дни войны попал в окружение, дальше был плен.
Подробности в видео.
Находился в лагере для военнопленных в оккупированном Минске, откуда с помощью местных жителей совершил побег и включился в антифашистскую подпольную борьбу. Уже в октябре-ноябре 1941-го группа патриотов под руководством Кабушкина открыла счет коварной мести. Жан, Бабушкин, Сашка, Назаров, обойма псевдонимов Ивана Константиновича была конспирологическим ходом. Он был неуловим для врагов и учинял буквально одну за одной диверсии в тылу врага.
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