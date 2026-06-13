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«Маладзечна-2026»: как проходит главное музыкально-поэтическое событие лета?

13 июня 2026 17:09
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Главный праздник национального искусства, который сохраняет и приумножает наши традиции. 25-й фестиваль белорусской песни и поэзии принимает Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город – настоящая колыбель талантов и признанный творческий центр Минской области. Неслучайно накануне ему официально присвоили высокий статус культурной столицы Содружества Независимых Государств на 2027 год.

Ну а прямо сейчас город живет событиями нынешнего юбилейного фестиваля. Буквально только что стало известно имя обладателя Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Им стал Данила Усс.

На прямой связи со студией из Молодечно Элла Маркевич. 

«Маладзечна-2026»: как проходит главное музыкально-поэтическое событие лета?-2

Эла Маркевіч, карэспандэнт:
Першае, што хочацца сказаць: святочная атмасфера тут пануе непаўторная. Гэта адчуваецца паўсюль. Цэнтральная частка горада падзелена на сапраўдныя творчыя кварталы: майстар-класы, выставы, сустрэчы з артыстамі і носьбітамі беларускай культуры. Маладзечна жыве ў такім яркім рытме ўжо некалькі дзён. І, здаецца, у кожнага, хто апынуўся тут, спявае душа. Бо юбілейны XXV Нацыянальны фестываль песні і паэзіі праходзіць з асаблівым размахам. 

«Маладзечна-2026»: как проходит главное музыкально-поэтическое событие лета?-4

Прыемна здзівіў сёлета і горад майстроў. Гэта своеасаблівы партал у мінулае. Тут кожны мог паспрабаваць сябе ў ролі народнага ўмельца: саломапляценне, выцінанка, ткацтва, ганчарства – усё, чым па праву можа ганарыцца беларуская зямля.

Лукашенко поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля белорусской песни и поэзии.

«Маладзечна-2026»: как проходит главное музыкально-поэтическое событие лета?-6

Тут жа можна было і падсілкавацца. У меню, вядома ж, духмяныя дранікі, сакавітыя шашлыкі, кава, гарбата. Адным словам, ежа і напоі на любы смак.

Далее смотрите в видео. 

# Фестиваль

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