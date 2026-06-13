«Маладзечна-2026»: как проходит главное музыкально-поэтическое событие лета?

Главный праздник национального искусства, который сохраняет и приумножает наши традиции. 25-й фестиваль белорусской песни и поэзии принимает Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город – настоящая колыбель талантов и признанный творческий центр Минской области. Неслучайно накануне ему официально присвоили высокий статус культурной столицы Содружества Независимых Государств на 2027 год.

Ну а прямо сейчас город живет событиями нынешнего юбилейного фестиваля. Буквально только что стало известно имя обладателя Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Им стал Данила Усс.