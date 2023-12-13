«Нам не нужны туристические поездки!» Лукашенко поручил составить план работы с Индией

Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 13 декабря, на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что план сотрудничества со странами дальней дуги требует особого контроля. Необходимы конкретные проекты и планы, что выполнимо – Экваториальная Гвинея тому подтверждение. По итогам официального визита была выработана дорожная карта. Именно такого подхода Александр Лукашенко требует и в отношениях с другими государствами.

Откровенно говоря, планы на это утро у многих присутствующих во Дворце Независимости были другими, но Президент их, ожидаемо, скорректировал, подтвердив тезис о том, что времени на раскачку абсолютно нет. Мы взяли хороший темп, и не в наших интересах его сбавлять. За две недели на высшем уровне ОАЭ, Китай, Экваториальная Гвинея, Кения. Добавим визит премьера во Вьетнам. И вырисуем ту самую дальнюю дугу наших интересов.