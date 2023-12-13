«Нам не нужны туристические поездки!» Лукашенко поручил составить план работы с Индией
Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 13 декабря, на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что план сотрудничества со странами дальней дуги требует особого контроля. Необходимы конкретные проекты и планы, что выполнимо – Экваториальная Гвинея тому подтверждение. По итогам официального визита была выработана дорожная карта. Именно такого подхода Александр Лукашенко требует и в отношениях с другими государствами.
Откровенно говоря, планы на это утро у многих присутствующих во Дворце Независимости были другими, но Президент их, ожидаемо, скорректировал, подтвердив тезис о том, что времени на раскачку абсолютно нет. Мы взяли хороший темп, и не в наших интересах его сбавлять. За две недели на высшем уровне ОАЭ, Китай, Экваториальная Гвинея, Кения. Добавим визит премьера во Вьетнам. И вырисуем ту самую дальнюю дугу наших интересов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От Тихого океана до Атлантики через Индийский океан – мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, с которой мы должны работать. В круг близкий входят страны СНГ. Россия, КНР – два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения, – это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализовываются соответствующие решения Президента отдельно по этим государствам. Ну а дальняя дуга – вот она обозначена. Севернее, южнее расположены государства, которые нас очень интересуют. Отдельный вопрос: никак не можем мы выйти на его принципиальное решение – это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал заниматься принципиально этим вопросом. Думаю, что нынешний министр иностранных дел внесет свои предложения в ближайшее время, не позже первого квартала будущего года. План работы с Индией, именно план, как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки, нам нужны решения конкретных вопросов.
Читайте здесь:
Лукашенко: «Китай – это будущее всей планеты»
«Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов
Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья!