«Вы отдали часть суверенитета». Лукашенко спокойно ответил на очередную провокацию журналиста

Новости Беларуси. Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Эту фразу Президент произнес на пресс-конференции для СМИ, которая прошла во Дворце Независимости на неделе и стала прологом для всего того, что было сказано, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие расхватали на цитаты и сделали центральной темой ядерное оружие, ситуацию с ЧВК «Вагнер», украинский конфликт. Да, эти события влияют на нашу действительность и на них можно хайпануть, но все становится более понятным, если рассматривать ответы Президента через призму вот этих слов: «Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба, буду бороться за независимую и суверенную страну».

Если бы западные журналисты не были так заняты поиском сенсаций, а просто слушали Президента, то и его посылы дошли до адресатов быстрее, чем за три с половиной часа, и не звучал бы один и тот же вопрос 15 раз. Столько муссировали тему с ЧВК «Вагнер». Иногда это уже было даже больше похоже на допрос, чем на интервью. То есть из этого инцидента пытаются выжать максимум – уж если не получилась гражданская война, то надо хотя бы рассорить союзников. Отсюда и возня в Telegram-каналах насчет амбиций Лукашенко, их размера и какие у него виды на Кремль. Хотя черным по белому: мы союзники, братья. Как еще сказать, чтобы было понятно? Но белорусский Президент эти заходы прекрасно видит, как, впрочем, есть ясное понимание, что в итоге напишут в западных СМИ. Но Александр Лукашенко все равно будет говорить и в сотый, и в тысячный раз. Политообозреватель Алена Сырова присутствовала на пресс-конференции и уж точно ничего не упустила.

Есть ощущение, что этих ребят после их интервью наедине в таком же стиле, как они делали с Александром Лукашенко, в демократических странах не пустили бы на порог резиденций, но. Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений

Алена Сырова, политический обозреватель:

Похоже, в диктатурах живут менее обидчивые и более открытые внутренне люди. Будь иначе, не встречались бы мы второй раз за полгода с нашими дорогими гостями во Дворце Независимости. Честно говоря, что в предыдущий раз, что в этот я никаких громких сенсаций не ждала. Нет, не потому, что Президент бы о чем-то умолчал или не рассказал бы что-то интересное. А просто потому, что сразу стало понятно, что наши дорогие гости будут спрашивать весьма предсказуемые вещи. И чаще всего, такой парадокс, они в погоне за чем-то особенным спрашивают о том, ответы на что уже прозвучали, притом несколько дней назад. Вы спросите: почему глава государства, осознавая это, тратит свое драгоценное время? Ответ очевиден, а если нет – он как раз прозвучал во время 3-часового разговора с журналистами. Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!