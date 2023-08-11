«Мы прорвёмся». Президент Беларуси пообещал поддержать завод гражданской авиации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы поменьше обращайте внимание на то давление, которое осуществляется со стороны этого бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, «Белавиа» и, может быть, вы где-то что-то почувствовали. Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим. Мир, как я сказал, взаимозависим и только безумцы могут разрушить эту взаимозависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, прежде всего, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас. Мы будем делать все, чтобы направление ремонта и обслуживания, а может быть, строительство своих самолетов – мы это будем продвигать. И у нас две такие крупные площадки: в Барановичах военный завод и здесь гражданский. Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и поддерживать. Если там что-то будут для вас делать, для гражданских, я тоже поддерживаю это. Но, создав производство легковых автомобилей, если удастся нам развернуться и производить свой летальный аппарат, я буду счастлив. Моя мечта новая может сбыться.

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