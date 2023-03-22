«Он говорит: да? Я говорю: да». Лукашенко рассказал, как общался с Путиным о микроэлектронике

Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок. После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь?

К слову, наша многолетняя работа на разных рынках, десятилетия назад считавшихся неперспективными, сегодня дает свои плоды. Главу государства просят сделать экономический прогноз. Он обещает: хуже не станет.

Евгений Кононович, политический обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Хочу увидеть наши перспективы. Например, довольны ли недавним разговором по микроэлектронике?