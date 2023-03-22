«Он говорит: да? Я говорю: да». Лукашенко рассказал, как общался с Путиным о микроэлектронике
Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.
После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь?
К слову, наша многолетняя работа на разных рынках, десятилетия назад считавшихся неперспективными, сегодня дает свои плоды. Главу государства просят сделать экономический прогноз. Он обещает: хуже не станет.
Евгений Кононович, политический обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Хочу увидеть наши перспективы. Например, довольны ли недавним разговором по микроэлектронике?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они ни в чем не отстали! Вот, говорят, Путин мне говорит: вот, ты знаешь, семь нанометров и прочее. Я тоже так думаю: ну, надо семь нанометров, а у нас там сотня и чуть больше этих нанометров. То есть, мы отстали. И вот, когда по электронике мы разговаривали, позвонил ему вечером и говорю: хочу тебе сообщить пренеприятнейшую вещь, которая разочарует тебя, а меня полдня раньше разочаровала. У нас есть все, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты. Молчит. Ты о чем? Я про микроэлектронику. И говорю ему по-простому: если мы сегодня телефон этот, iPhone, не произведем – нет у нас этих семь нанометров – хорошо, мы его купим. Но чтобы трактора, электромобили, мотоциклы и прочие автомобили, ракеты, боевая техника и самолеты передвигались – у нас есть все. Он говорит: да? Я говорю: да.
Но сейчас мы выделили средства белорусско-российские, больше Россия кредит нам предоставила, мы вкладываем в это. Но все равно, говорит, давайте двигаться к лучшему. Я согласен. Поэтому ничего страшного. Может быть, хорошо, что они ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой. Мы не будем рассчитывать, что там, как Россия, газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать и делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Но абсолютно точно, может, несколько преувеличиваю, особенно в России – она большая, но абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете? Да, по-разному живут люди. Я говорю и Россия большая, мы тут компактней. По-разному живут люди, но мы не рухнули. И не рухнем.
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