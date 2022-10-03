«С вас ответственность будет неимоверная». Все подробности кадрового дня у Президента

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области. Новые руководители станут во главе крупных предприятий. Владимир Марков возглавит «Могилевхимволокно», Андрей Буйневич – «Интеграл». Всего на новые должности назначены и согласованы несколько десятков чиновников. Кадровые изменения в том числе произошли в ряде министерств: природных ресурсов и окружающей среды, архитектуры и строительства, а также промышленности. О конкретных поручениях конкретным кадрам расскажет Евгений Пустовой. Ухоженные города и работающие предприятия. Залог успеха – в грамотной кадровой политике. Этот подъем по лестнице Дворца Независимости у многих будет ассоциироваться с подъемом по карьерной либо профессиональной лестнице.

На столе Президента 26 красных папок. В каждой – досье на потенциального назначенца. Сначала досконально проверяют по линии сразу нескольких ведомств, затем глава Администрации представляет его главе государства. Не то что назначая, но даже согласовывая на должность, Президент лично присматривается к человеку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у тебя осталось пахотных земель без земель, которые мы передавали «Заре»?

– 12 тысяч. Сегодня новые мэры в Барановичах – Михаил Баценко, в Могилеве – Александр Студнев. А вместо него градоначальником Бобруйска стал первый зам – Игорь Кисель. Александр Лукашенко:

Александр Викторович, он справится или нет?

– Уверен.

– Уверен? Ну, смотри. Ты его рекомендуешь?

– Да.

– Хорошо.

Игорь Кисель переезжает из одного кабинета в другой. Остальным региональным управленцам придется поменять не только кресло, но и регион. Самый заметный апгрейд вертикали в Гомельской области – сразу шесть назначенцев. Сергей Ярец возглавит Жлобинский район, Речицкий – Сергей Довгалев, а его первый зам стала председателем Октябрьского. Из этого же района Олег Таргонский – он руководил райсоветом, а теперь стал председателем Лоевского района. Сергей Дылюк возглавит Лельчицкий райисполком. А вместо него главой Наровлянского стал Владимир Антоненко, он старожил службы безопасности Президента.

Речи о протекции нет. Это самый пострадавший от Чернобыльской трагедии регион. Александр Лукашенко:

Ты что, родом оттуда, с Наровли?

– Так точно.

– Наровлянский район. Ты знаком с нынешним состоянием района? Офицер СБП слишком молод, чтобы уходить на заслуженную пенсию, и слишком подготовлен, чтобы отсиживаться на домашнем диване. Но малая Родина ждет не только профессионалов из СБП. В управленцы ушли восемь выходцев из силовых структур. Шесть – из МВД. Двое – МЧС. Присяга дана. А служить Родине неважно где – на военной, внутренней или госслужбе. Главное – делать это честно.

Александр Лукашенко:

Таких ребят надо подбирать, которые нам серьезно могут помочь. Он деревенский человек. Он знает все, что там надо делать. Новое первое лицо у Гродненского района – Валерий Хелский. Андрей Кожемякин стал главой Славгородского райисполкома. Ольге Пристромской доверили портфель руководителя Белыничского района. К региону у Президента особое, трепетное отношение.

«Тебе там сладко не придется». Новой главой Белыничского района стала женщина. Каждому из назначенцев региональной вертикали предстоит сдать условный зачет – по результатам работы АПК в возглавляемом районе.

Опорой нового министра должны стать руководители новой формации. На «Интеграле» – Андрей Буйневич. У Президента были замечания к предыдущему руководителю. Там что в музее, что на производстве – одна и та же продукция. Пора расти дальше. «Слава богу, мы сохранили это производство». Лукашенко рассказал, за что Россия готова платить Беларуси любые деньги. Подробнее здесь. Владимир Марков обещал поднять «Могилевхимволкно» – градообразующий гигант. Ждем если не революции, но очень серьезных сдвигов. Какие поручения Президент дал новому гендиректору «Могилевхимволокно»?

Сергей Бартош прошел строгий отбор. Из шести номинантов Президент именно теперь бывшему руководителю Березовского района доверил представлять главу государства в Гомельской области. ​Лукашенко – инспектору по Гомельской области: с кадрами там непросто, тебе придется контролировать дисциплину. Читайте здесь. Какой должна быть кадровая политика в разрезе страны, глава государства еще раз во всеуслышание озвучил инструкцию действий.

Президент: тебе государство дало образование – будь добр работать по специальности, это касается всех. Читайте здесь. Сегодня же Президент анонсировал: зимой, в спокойное для регионов время, во Дворец Независимости пригласят региональных управленцев на большой откровенный разговор и разбор полетов по распределению полномочий. Но для сегодняшних назначенцев работа с чистого листа уже началась.