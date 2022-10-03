«Это была борьба против нас». Как Запад навязал белорусам негативное мнение о политзанятиях и пропаганде?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Вот об информационной гигиене заговорили. Может, все-таки стоит учить людей этой информационной гигиене? Учить работать с источниками информации, сравнивать и защищать себя. Потому что мы очень много получаем информации.

Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «ВоенТВ»:

Я скажу, как на Западе учат работать с информационной гигиеной. Счастливчик, я закончил в Берлине Академию Бундесвера информации и коммуникации. Можно сказать, что я подсмотрел, как учат бороться с нами. Самое главное, это был очень интенсивный курс с 8 утра до 22 часов. Учили вплоть до того, каким глазом в камеру смотреть. Самое главное, интегрировали в голову учащихся, прежде всего офицерам немецким, были и гражданские люди, давали понятие системы информационной работы как в армии, так и во всей Германии. Люди примерно понимали, что, когда, где и почему они должны подключаться к информационной работе. Иногда погоны журналиста должны быть в каждом человеке, в каждом журналисте. Но это не есть цензура. Если экстраполировать на ситуации по мобилизации нашей, то это бы означало, что не только журналисты, система в Германии по противоборству, не только бы журналисты подключились бы к этой ситуации, но и директор предприятия, чьи работники призваны на сборы. Он тут же бы обратился в СМИ местные, которые рассказали бы об этих работниках.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас получилась такая удивительная история: с начала 1990-х годов нам вбили в голову, что политзанятия – это плохо, пропаганда – плохо, радиоточка – плохо. А все это, о чем вы говорите, работает в Германии. У нас гимн в первом классе не может звучать на уроке. А в Америке – может. Инга Сечко:

С помощью тех самых технологов, это была борьба против нас, нас отучали верить официальной информации. Они старались делать это десятилетиями, и они преуспели в этом.