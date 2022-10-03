«Это была борьба против нас». Как Запад навязал белорусам негативное мнение о политзанятиях и пропаганде?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Вот об информационной гигиене заговорили. Может, все-таки стоит учить людей этой информационной гигиене? Учить работать с источниками информации, сравнивать и защищать себя. Потому что мы очень много получаем информации.
Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «ВоенТВ»:
Я скажу, как на Западе учат работать с информационной гигиеной. Счастливчик, я закончил в Берлине Академию Бундесвера информации и коммуникации. Можно сказать, что я подсмотрел, как учат бороться с нами. Самое главное, это был очень интенсивный курс с 8 утра до 22 часов. Учили вплоть до того, каким глазом в камеру смотреть. Самое главное, интегрировали в голову учащихся, прежде всего офицерам немецким, были и гражданские люди, давали понятие системы информационной работы как в армии, так и во всей Германии. Люди примерно понимали, что, когда, где и почему они должны подключаться к информационной работе. Иногда погоны журналиста должны быть в каждом человеке, в каждом журналисте. Но это не есть цензура. Если экстраполировать на ситуации по мобилизации нашей, то это бы означало, что не только журналисты, система в Германии по противоборству, не только бы журналисты подключились бы к этой ситуации, но и директор предприятия, чьи работники призваны на сборы. Он тут же бы обратился в СМИ местные, которые рассказали бы об этих работниках.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас получилась такая удивительная история: с начала 1990-х годов нам вбили в голову, что политзанятия – это плохо, пропаганда – плохо, радиоточка – плохо. А все это, о чем вы говорите, работает в Германии. У нас гимн в первом классе не может звучать на уроке. А в Америке – может.
Инга Сечко:
С помощью тех самых технологов, это была борьба против нас, нас отучали верить официальной информации. Они старались делать это десятилетиями, и они преуспели в этом.
Станислав Яскевич, общественный деятель:
Внимательный зритель должен был давно сделать для себя очевидные выводы. Например, этот знаменитый фейк с Колином Пауэллом с пробирочкой, когда он лицемерно тряс ею с трибун, а после этого армия поехала утюжить страну.
Кирилл Казаков:
Армия не поехала утюжить, им приказали – они поехали, многие из них вообще не знают, кто такой Колин Пауэлл.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пауэлл подготовил общественное мнение по этому поводу, вот и все.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте возьмем даже наш пример, период 2020 года, когда часть населения считала, что правда только в интернете в определенных Telegram-каналах. Но спустя время, когда эмоции улеглись, когда у человека появилась возможность разобраться, Те, кто думают, они сложили два плюс два и поняли, что их обманывают: раз обманули, два обманули – они включили телевизор.
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