«Слушайте, какая эксплуатация?» Лукашенко призвал мобилизовать школьников для завершения уборочной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу. Надо убрать то, что еще осталось, особенно кукурузу на зерно. Может, еще у кого-то картофель остался. И сахарную свеклу. Мобилизуйте всех. А то мне докладывают, что у нас в средней школе запрещено привлекать школьников снимать яблоки. Или же, как раньше мы занимались, помогали – картофель, свекла, лен и так далее. Большей дикости я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете? Болтовней? Болтовней не воспитаешь. Нет, это «эксплуатация». Слушайте, какая эксплуатация, если человек пойдет и 5-6 часов поработает? И родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Не знаю, мы все и вы, наверное, работали. Я-то точно. Не работали, а вкалывали. И дай бог как. Деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне. Смотрите, чтобы стабилизационные фонды были, чтобы людям было что покушать. Чтобы цены на картошку, морковь, свеклу, которые мы производим, не росли в геометрической прогрессии. На этой неделе об этом тоже поговорим, по росту цен. На импортные товары, то, что из-за бугра приходит, – это мы разберемся по ценам. Главное, чтобы наша аналогичная продукция контролировалась по ценообразованию.

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