Новости по тегу #Михаил Баценко

В городе над Бугом стороны подписали масштабный план мероприятий по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на ближайшие два года. Наиболее перспективным направлением стороны считают авиастроение.
Сейчас весь мир стремиться сотрудничать с Китаем, и мы в том числе. На неделе в Брестской области рассказали об итогах поездки в эту страну.
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