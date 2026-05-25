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Новости по тегу #Михаил Баценко

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь
25 мая 2026 06:03

Главная цель – усилить сотрудничество! Продолжается визит делегации Татарстана в Беларусь

Что удалось достичь и зачем представители КНР приедут в Пинск – итоги визита делегации Брестской области в Китай
27 апреля 2025 17:13

Что удалось достичь и зачем представители КНР приедут в Пинск – итоги визита делегации Брестской области в Китай

Брестская область планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве на XI Форуме регионов Беларуси и России
25 июня 2024 18:20

Брестская область планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве на XI Форуме регионов Беларуси и России

Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности
04 апреля 2024 19:56

Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности

Ремейк «Великого камня» и свои шампиньоны. Как Барановичи повышают инвестиционную привлекательность?
03 апреля 2023 16:15

Ремейк «Великого камня» и свои шампиньоны. Как Барановичи повышают инвестиционную привлекательность?

«С вас ответственность будет неимоверная». Все подробности кадрового дня у Президента
03 октября 2022 20:19

«С вас ответственность будет неимоверная». Все подробности кадрового дня у Президента

«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия
07 апреля 2022 17:42

«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара
11 февраля 2022 18:33

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара

Нарастить объёмы и расширить линейку продукции. Как белорусские предприятия развивают импортозамещение?
24 января 2022 07:45

Нарастить объёмы и расширить линейку продукции. Как белорусские предприятия развивают импортозамещение?

Алексей Голиков: в политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным
01 февраля 2021 16:36

Алексей Голиков: в политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным