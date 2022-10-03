У нового министра промышленности Беларуси есть чёткий план действий. Вот что он рассказал журналистам

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В министерском портфеле министра промышленности – четкий план действий. И, кстати, это заметно даже по его кратким, но емким ответам журналистам. На языке прессы это называется – говорит синхронами.