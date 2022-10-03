У нового министра промышленности Беларуси есть чёткий план действий. Вот что он рассказал журналистам

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В министерском портфеле министра промышленности – четкий план действий. И, кстати, это заметно даже по его кратким, но емким ответам журналистам. На языке прессы это называется – говорит синхронами.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Уже сегодня понятно, что чем больше технологическая независимость, тем ты крепче стоишь на ногах. Если раньше многие предприятия были нацелены на закупку импорта во всем, занимались, по сути дела, только сборкой конечного продукта, то сегодня мы понимаем, что необходимо иметь компетенции во многих аспектах производства. Это и механообработка, и литье, и технологии, и наука. Это все, что в себя включает производство.
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