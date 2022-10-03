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Лукашенко об импортозамещении: если мы сейчас опередим конкурентов, будем в шоколаде

03 октября 2022 17:03
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Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.

Лукашенко об импортозамещении: если мы сейчас опередим конкурентов, будем в шоколаде-1

Региональных управленцев Президент согласовал. Еще четырех человек сегодня пригласили в рабочий кабинет главы государства. К этим менеджерам, что называется, требования особой важности. Необходимо продолжить, но уже на высоких скоростях, импортозамещение и в машиностроении, и в космических отраслях.

Лукашенко об импортозамещении: если мы сейчас опередим конкурентов, будем в шоколаде-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Импортозамещение для нас будет важно не только по двигателям, у нас и коробка передач – все покупали, покупали… Как бы ни было сложно, если мы сейчас на нашем рынке, прежде всего постсоветском, российском, опередим конкурентов, мы будем, как промышленники говорят, в шоколаде.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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