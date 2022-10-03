Лукашенко – инспектору по Гомельской области: с кадрами там непросто, тебе придётся контролировать дисциплину

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тебя выбрали на эту должность как опытного человека, который эти все ступеньки прошел. Но самое главное, твой опыт должен поспособствовать движению Гомеля вперед. Там работает бывший министр сельского хозяйства. Ему надо хорошая поддержка в твоем лице в качестве помощника Президента. И с кадрами там непросто, а ты инспектор – тебе придется контролировать подбор кадров и потом наведение порядка, дисциплину.

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