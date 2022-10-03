«Не дай бог будет провален». О каких инвестпроектах говорил Президент с назначенцами 3 октября?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть образование, культура, здравоохранение и так далее. Этим надо заниматься, хотя я не представляю, что в ваших районах які-небудзь заняпад или проблема в социальной сфере. Я не вижу. Единственное, за что будет жесткий спрос и где вам надо напрягаться, – это тот один проект в районе, который вы должны осуществить, председатели райисполкомов. В каждом районе вы должны создать новое предприятие, новый объект. Примерно до 100 человек рабочих мест. Перспективное, хорошее предприятие, продукцию которого мы сможем продать на внешних рынках прежде всего. Не только на внешних, но и на внутреннем. Вот за это, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко – прим. ред.)… У вас на контроле, правительство должно подключиться. Не дай бог будет провален этот проект. В будущем году посмотрим на председателей райисполкомов, какие проекты под вашим контролем они реализовали.

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