Президент: тебе государство дало образование – будь добр работать по специальности, это касается всех

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого, конечно, крепостного права. Но любых перемещений руководителей, специалистов без вашего ведома быть не должно. Только с разрешения предрайисполкома. А вы с правительством отвечаете за то, чтобы у них была база нормативная под это. Было сказано облисполкомам: принять правила перемещения рабочей силы на заседаниях облисполкомов (общие принципы надо им передать). То есть по вертикали надо навести порядок. Я еще раз повторяю: крепостного права быть не должно ни в коем случае. Но все это должно быть управляемо. Что это за «порядок» такой: мы готовим здесь аграриев, выпускаем сотнями, а у нас кадров не хватает в сельском хозяйстве? Посмотрите, где они работают: где-то папа, где-то мама куда-то пристроили свое чадо, высшее образование получили, они в городе сидят, в ус не дуют, получают зарплату не меньше, чем специалист в колхозе, и еще посмеиваются.

На тебя государство затратило огромные деньги, дало тебе образование – будь добр работать по специальности. Это касается всех – и учителя, и врача, и культурного работника. Надо все поставить в нормальное русло. Должен быть наведен порядок. Игорь Петрович [Сергеенко, глава Администрации Президента – прим. ред.], это ваша зона ответственности. С Головченко [премьер-министром Романом Головченко – прим. ред.] до 1 января вместе с ними [руководителями местной вертикали – прим. ред.] определитесь. Вот что они скажут по кадрам, так должно и быть.