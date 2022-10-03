Ждём если не революции, но очень серьёзных сдвигов. Какие поручения Президент дал новому гендиректору «Могилёвхимволокно»?

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.

Новые руководители станут во главе крупных предприятий. Владимир Марков возглавит «Могилевхимволокно», Андрей Буйневич – «Интеграл». Всего на новые должности назначены и согласованы несколько десятков чиновников.