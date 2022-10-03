Ждём если не революции, но очень серьёзных сдвигов. Какие поручения Президент дал новому гендиректору «Могилёвхимволокно»?
Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.
Новые руководители станут во главе крупных предприятий. Владимир Марков возглавит «Могилевхимволокно», Андрей Буйневич – «Интеграл». Всего на новые должности назначены и согласованы несколько десятков чиновников.
Владимир Марков обещал поднять «Могилевхимволокно» – градообразующий гигант.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По разным причинам, в том числе объективным, не все получилось. Поэтому мы от тебя тоже ждем там… Ну, не революции, но очень серьезных сдвигов. Надо проревизировать те проекты, по которым мы определялись на «Химволокно», посмотреть, что реализуемо, что нет. А может, в нынешних условиях где-то немножко и ускорить этот процесс, если эти проекты подходящие. Но «Химволокно» для Могилева – ты знаешь что. Это очень важное предприятие. Не мне тебе говорить – ты работал, знаешь.
Новоиспеченный генеральный директор знаком с предприятием – там произошло его становление. Теперь он возвращается на родное «Могилевхимволокно», только уже с полномочиями генерального и предложениями по развитию.
Владимир Марков, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:
Тренды последние, проблемы «Могилевхимволокно» – то, что модернизация проводилась несколько медленными темпами. Поэтому сейчас стоит задача все старые проекты, которые не были реализованы, проанализировать, все, что есть реально, то, что можно внедрять, – внедрять.
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