«Слава богу, мы сохранили это производство». Лукашенко рассказал, за что Россия готова платить Беларуси любые деньги

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. Такие задачи Александр Лукашенко озвучил 3 октября во Дворце Независимости, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая тяжелая, проблемная, но крайне востребованная сфера. На последнем переговоре президент России сказал: мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники. Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление, а без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, высокоточное оружие не работает. Ничего не работает. Слава богу, мы сохранили это производство. Поэтому, Андрей Сергеевич, я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс этот. Там надо прорыв, капитальный прорыв. В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать. Поэтому разбирайся, вникай, где-то надо подключиться – говори.

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Всего на новые должности назначены и согласованы несколько десятков чиновников. Кадровые изменения в том числе произошли в министерствах и банковской сфере.