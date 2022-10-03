«Тебе там сладко не придётся». Новой главой Белыничского района стала женщина

Президент обратил внимание управленцев на необходимость создать в районах и городах перспективные предприятия с новыми рабочими местами и востребованной продукцией. Спрос за реализацию этих проектов будет жесткий, не в первый раз предупредил глава государства. Тем более, что Александр Лукашенко в жизнь регионов хорошо погружен. К слову, с каждым руководителем Президент обсудил фронт работ. Белыничский район суждено возглавить женщине – Ольге Пристромской.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ольга Васильевна, в Белыничи в советские времена все рвались председателями райисполкомов. Район красивый был, на полпути от Могилева к Минску, примерно так. Но все туда хотели попасть. Так что вот видишь, тебе достался интересный район. Но, к сожалению, проблем там немало, особенно культура земледелия, брошенных земель немало. Поэтому я попрошу на это обратить серьезное внимание. Я там бываю. Как только на восток лечу на вертолете – как на ладони весь твой район. Поэтому тебе там сладко не придется отдыхать.

Всего на новые должности назначены и согласованы несколько десятков чиновников. Кадровые изменения в том числе произошли в министерствах и банковской сфере. Новые руководители станут во главе крупных предприятий. Андрей Буйневич возглавит «Интеграл», Владимир Марков – «Могилевхимволокно».