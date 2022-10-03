Лукашенко: для сельского хозяйства открылся необъятный рынок. Всего можем продать в два раза больше

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение, достойно завершить сельскохозяйственный год и не упустить шанс на российском рынке. 3 октября глава государства рассмотрел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От нового министра промышленности до руководителей ряда районов и городов. Самый большой кадровый апгрейд – в Гомельской области.
Для аграриев сейчас просто золотая пора. И это не из-за осеннего листопада. Скорее наоборот – расцвет возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае. И в два раза больше можем продать. Леонид Константинович Заяц контролирует эти процессы в стране, экспорт продовольствия. Он говорит: в два раза еще можем увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. Читайте далее.
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