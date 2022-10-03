«У нас не работают с молодёжью педагоги». Так ли это? Обсудили эксперты
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я могу высказать опять еще одну мысль. У руководителя всегда есть две задачи. Первая задача – поставить эту задачу. А вторая – проконтролировать. У СМИ у нас в стране сейчас есть только одна история – поставить задачу. Мы ее не контролируем. Мы проводим диалоговые площадки, мы показываем фильмы, мы ходим, например, классами в музей или еще куда-то, но мы не контролируем, никоим образом мы не спрашиваем. Вот вы говорите, спросили, а по большинству своему, по примеру могу сказать, после диалоговой площадки никто не говорит об этом. Люди действительно понимают информацию, читают, смотрят YouTube, понимают то, что мы им доносим, и мы это делаем. Но мы это не контролируем, и вот на этом уровне у нас образовалась пропасть – это мое личное мнение.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
А знаете в чем еще пропасть? В том, что у нас не работают с молодежью педагоги. У них нет этого: поставить задачу и проконтролировать. А именно они могли бы это сделать. Вообще, самая важная профессия, люди, которые формируют общество, создают будущее поколение – это именно педагоги.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
А я вам скажу, что работают.
Инга Сечко:
Так вот как они работают?
Алена Сырова, СТВ:
Извините, я воспользуюсь служебным положением, о личном. Мы в эти выходные отметили День учителя, я, конечно, поздравляю своего самого главного учителя – это мою маму. И как раз таки человек, который работает с детьми-первоклассниками, начальная школа, так вот она очень много говорит о том, что есть проблемы, есть вопросы, но с внутренней мотивацией педагогов. В принципе, люди очень особенные выбирают эту профессию. Те, наверное, кто просто по призванию, но не те, кто приходят постоять, грубо говоря, у станка. Кого больше: тех или других?
Инга Сечко:
Знаете, в педагогике больше тех, кто пришел по призванию, потому что там нет больших денег. Да, действительно, у нас стала не очень престижной профессия педагога, так же, как и профессия военного. А когда-то, в советские времена, девушки не выходили замуж за парней, которые не служили в армии. Потому что если в армию не взяли, это враг, негодный мужчина – так считалось. То есть когда-то выйти замуж за военного было престижно. Надо вспомнить почему. А также поддерживать педагогов и статус педагогов в обществе – за счет чего формируется? Тоже об этом нужно вспомнить. Потому что педагоги влияют на общество, а военные его защищают. У нас сейчас ситуация такая, что нам нужна защита – мы все это поняли. Сейчас по-другому смотрят на военных и на военную форму.
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