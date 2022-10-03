«У нас не работают с молодёжью педагоги». Так ли это? Обсудили эксперты

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я могу высказать опять еще одну мысль. У руководителя всегда есть две задачи. Первая задача – поставить эту задачу. А вторая – проконтролировать. У СМИ у нас в стране сейчас есть только одна история – поставить задачу. Мы ее не контролируем. Мы проводим диалоговые площадки, мы показываем фильмы, мы ходим, например, классами в музей или еще куда-то, но мы не контролируем, никоим образом мы не спрашиваем. Вот вы говорите, спросили, а по большинству своему, по примеру могу сказать, после диалоговой площадки никто не говорит об этом. Люди действительно понимают информацию, читают, смотрят YouTube, понимают то, что мы им доносим, и мы это делаем. Но мы это не контролируем, и вот на этом уровне у нас образовалась пропасть – это мое личное мнение.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

А знаете в чем еще пропасть? В том, что у нас не работают с молодежью педагоги. У них нет этого: поставить задачу и проконтролировать. А именно они могли бы это сделать. Вообще, самая важная профессия, люди, которые формируют общество, создают будущее поколение – это именно педагоги.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

А я вам скажу, что работают.

Инга Сечко:

Так вот как они работают?