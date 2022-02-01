Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией

Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным. О теплой встрече представительной делегации из Северной столицы России – Евгений Пустовой. Говорят, у февраля два друга – метель и вьюга. В Минске и Санкт-Петербурге сегодня погода вела себя в унисон.

– Тоже снежок, я смотрю.

– Да. Сегодня очень комфортный день.

Но сам визит представительной делегации Петербурга проходит в теплой атмосфере. Губернатор города не скрывал свои положительные эмоции и от предстоящей встречи с нашим Президентом, и в целом от увиденного.

В белорусском Дворце Независимости собрались сразу три долгожителя российской политики. Беглов, Грызлов, Мезенцев. И у всех профессиональная карьера связана с Петербургом. Александр Лукашенко четко подметил.

– Приветствую. Здоров?

– Здоров.

– Слава богу. Это официальный визит. Протокол соблюден. Но больше это напоминало все-таки встречу друзей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, если честно, не ожидал, что в таком составе мы сегодня встретимся, тем не менее очень приятно, что все наши хорошие и добрые друзья, склонные к тесному сотрудничеству наших двух стран, присутствуют за этим столом. И я рад прежде всего приветствовать делегацию Северной столицы у нас в Беларуси. Я сейчас подумал: и Борис, и вы, Дмитрий, тоже же из Питера сами? Я так подумал, что все люди из Ленинграда нашего.

27 января – день снятия блокады Ленинграда. Сразу же после этой даты руководство города приехало с трехдневным визитом в Беларусь. Ну, мы же так похожи. Блокадный хлеб – частичка общей боли и единой Победы – теперь и в белорусском музее истории Великой Отечественной. При участии гостей из Петербурга сегодня открыта совместная экспозиция «Символы блокадного Ленинграда». В экспозиции – детские вещи, документы, материалы белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте. Проект – совместная инициатива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусств Санкт-Петербурга. Некоторые экспонаты выставляются впервые.

Наш Президент тоже поделился сегодня блокадными переживаниями Владимира Путина. «Мать еще живую положили вместе с погибшими». Лукашенко рассказал о блокадных воспоминаниях Путина. От личных переживаний к общим планам. Петербург – город-шестимиллионник. Местные жители эстеты. Потому даже к выбору товаров подходят избирательно. На рынок Александру Беглову идти не пришлось. Президент презентовал весомую корзину белорусской продукции. Да и времени нет на это.

В планах посетить «Белкоммунмаш» и «Амкодор». Наши электробусы хорошо вписываются в пейзажи изысканного Питера, а к пресловутым петербургским колодцам пристраивают так называемые лифтовые шахты. Лукашенко: на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем лифты. Читайте здесь.

Из-за ковидного снижения товарооборота выходим на плато показателей. Петербург готов встречать наши товары через парадную. Но ведь связывают не только экономические показатели. В Северной столице России интересуются политической жизнью Беларуси. «Мы слушали, наблюдали – очень искреннее Послание». Что губернатор Питера сказал о выступлении Лукашенко?

Кстати, именно с берегов Невы истоки наших геополитических побед над коллективным Западом. В канун 800-летия со дня рождения Александра Невского в Минске реконструировали храм в честь прославленного правителя. Гости из Петербурга планируют посетить эту церковь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Делегацию из роскошного дворцового Петербурга приятно порадовал градостроительный облик Минска и самого Дворца Независимости. А вот губернатор Петербурга признался, что приятно впечатлен тем, что награды советского периода в Беларуси не покрылись пылью забвения. Да, у нас общая историческая почва, но важнее то, что мы вместе смотрим в будущее.