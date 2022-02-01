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Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией

01 февраля 2022 19:40
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Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.  

О теплой встрече представительной делегации из Северной столицы России – Евгений Пустовой.  

Говорят, у февраля два друга – метель и вьюга. В Минске и Санкт-Петербурге сегодня погода вела себя в унисон.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-1

– Тоже снежок, я смотрю.  
– Да. Сегодня очень комфортный день.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-4

Но сам визит представительной делегации Петербурга проходит в теплой атмосфере. Губернатор города не скрывал свои положительные эмоции и от предстоящей встречи с нашим Президентом, и в целом от увиденного.

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-7

В белорусском Дворце Независимости собрались сразу три долгожителя российской политики. Беглов, Грызлов, Мезенцев. И у всех профессиональная карьера связана с Петербургом. Александр Лукашенко четко подметил.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-10

– Приветствую. Здоров?  
– Здоров.  
– Слава богу.  

Это официальный визит. Протокол соблюден. Но больше это напоминало все-таки встречу друзей.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Дорогие друзья, если честно, не ожидал, что в таком составе мы сегодня встретимся, тем не менее очень приятно, что все наши хорошие и добрые друзья, склонные к тесному сотрудничеству наших двух стран, присутствуют за этим столом. И я рад прежде всего приветствовать делегацию Северной столицы у нас в Беларуси. Я сейчас подумал: и Борис, и вы, Дмитрий, тоже же из Питера сами? Я так подумал, что все люди из Ленинграда нашего.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-16

Петербург – город особый. Город-музей. Город русского генного кода. Город величия и красоты русской души и культуры. Например, даже должность руководителя Северной столицы не мэр, а губернатор. Отдельная и особая страница – это блокада Ленинграда. 900 дней. Оккупация Беларуси тоже длилась примерно столько же. Выстояли.  

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Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-19

27 января – день снятия блокады Ленинграда. Сразу же после этой даты руководство города приехало с трехдневным визитом в Беларусь. Ну, мы же так похожи. Блокадный хлеб – частичка общей боли и единой Победы – теперь и в белорусском музее истории Великой Отечественной. При участии гостей из Петербурга сегодня открыта совместная экспозиция «Символы блокадного Ленинграда».  

В экспозиции – детские вещи, документы, материалы белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте. Проект – совместная инициатива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусств Санкт-Петербурга. Некоторые экспонаты выставляются впервые.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-22

Наш Президент тоже поделился сегодня блокадными переживаниями Владимира Путина. 

«Мать еще живую положили вместе с погибшими». Лукашенко рассказал о блокадных воспоминаниях Путина.  

От личных переживаний к общим планам. Петербург – город-шестимиллионник. Местные жители эстеты. Потому даже к выбору товаров подходят избирательно. На рынок Александру Беглову идти не пришлось. Президент презентовал весомую корзину белорусской продукции. Да и времени нет на это.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-25

В планах посетить «Белкоммунмаш» и «Амкодор». Наши электробусы хорошо вписываются в пейзажи изысканного Питера, а к пресловутым петербургским колодцам пристраивают так называемые лифтовые шахты.  

Лукашенко: на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем лифты. Читайте здесь.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-28

Из-за ковидного снижения товарооборота выходим на плато показателей. Петербург готов встречать наши товары через парадную. Но ведь связывают не только экономические показатели. В Северной столице России интересуются политической жизнью Беларуси.  

«Мы слушали, наблюдали – очень искреннее Послание». Что губернатор Питера сказал о выступлении Лукашенко?  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-31

Кстати, именно с берегов Невы истоки наших геополитических побед над коллективным Западом. В канун 800-летия со дня рождения Александра Невского в Минске реконструировали храм в честь прославленного правителя. Гости из Петербурга планируют посетить эту церковь.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-34

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Делегацию из роскошного дворцового Петербурга приятно порадовал градостроительный облик Минска и самого Дворца Независимости. А вот губернатор Петербурга признался, что приятно впечатлен тем, что награды советского периода в Беларуси не покрылись пылью забвения. Да, у нас общая историческая почва, но важнее то, что мы вместе смотрим в будущее.  

Рад приветствовать гостей из Северной столицы в Беларуси. Итоги встречи Александра Лукашенко с российской делегацией-37

Беларусь для петербуржцев близка. На лацканах корреспондентов губернаторского пула символы картины Малевича «Спортсмены». Но самые эмоциональные ноты трехдневного визита – это, конечно, презентация сериала «Седьмая симфония» в кинотеатре «Беларусь». Название фильма созвучно с самым известным блокадным произведением Шестаковича.  

Теперь пора писать новую композицию о созидательном периоде. Русло интеграции между берегами Свислочи и Невы должно стать более полноводным.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Борис Грызлов # Дмитрий Мезенцев # Александр Беглов # Владимир Путин # Фотофакт

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