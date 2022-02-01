Анфимов: наблюдатели на референдуме будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент сформированы 153 территориальные комиссии.
Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент сформированы 153 территориальные комиссии.
К мониторингу референдума приступила миссия от СНГ. Для делегации от Содружества это 11-я кампания в нашей стране. Планируется, что в работе миссии примут участие более 100 человек.
Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Все наблюдатели будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь при проведении мониторинга за ходом голосования, а также строго следовать принципам политической нейтральности. Единственная задача миссии, я считаю, помочь обеспечить успешное и демократичное проведение республиканского референдума.
Игорь Карпенко: представители российского ЦИК примут участие в наблюдении за референдумом. Подробнее здесь.