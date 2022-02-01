Анфимов: наблюдатели на референдуме будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент сформированы 153 территориальные комиссии.

К мониторингу референдума приступила миссия от СНГ. Для делегации от Содружества это 11-я кампания в нашей стране. Планируется, что в работе миссии примут участие более 100 человек.