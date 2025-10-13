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Шайба Николаса Мелоша заняла 6 место в рейтинге КХЛ

13 октября 2025 20:13
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Шайба в исполнении Николаса Мелоша попала в подборку лучших голов недели КХЛ. Она разместилась на шестой позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Справедливости ради нужно отметить, что все для гола сделал Ксавье Уэлле. Вначале он изящным финтом ушел от соперника, затем приблизился к воротам и мощно бросил. Мелош просто подставил клюшку, изменив траекторию полета шайбы. К слову, следующий матч «зубры» проведут уже завтра. На «Минск-Арену» пожалует нижегородское «Торпедо». На данный момент белорусы располагаются на шестой позиции на «Западе». Соперник идет вторым.

# Хоккей

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