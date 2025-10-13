Мошенники становятся умнее! Как не попасть в ловушку – рассказываем о новых схемах

И когда современные технологии работают против человека. Вместе с развитием нейросетей увеличиваются и варианты мошенничества в финансовой сфере. Методы самые разные – от телефонных звонков до фальшивых сайтов и вредоносных приложений. Попасть в сети обмана можно, например, при покупке товаров в интернете или при устройстве на работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изощренные способы мошенничества используются сегодня и как не попасть в виртуальную ловушку – материал Даниила Дроботова.

Фишинговые ссылки, взлом компьютера, вишинг – вариантов поиграть на доверии граждан у мошенников много. Один из наиболее распространенных способов обмана – продажа товаров и услуг в интернете. Чаще всего злоумышленники используют платформы Instagram и Kufar. В основном продают технику, запчасти для автомобиля и цветы. Как правило, мошенники предлагают цену ниже рыночной. И это первое, что должно вызвать подозрение.

Леонид Мельник, заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Если мы берем интернет-страницу, которая используется в социальной сети Instagram, то количество подписчиков, если оно там 10-20 тысяч, это не должно вводить в заблуждение потребителя, потому что это количество подписчиков накручивается буквально за копейки. И у нас, соответственно, есть AntiScamBot. Это один из ресурсов Следственного комитета, который позволяет установить, является ли он мошенническим или нет.

С жертвами мошенники, как правило, выстраивают доверительные отношения или же действуют от имени тех, кто точно не вызовет подозрения. Один из самых распространенных способов связан с просьбой помочь. Под разными предлогами (например, поломки гаджета) аферисты просят войти в личную учетную запись. Но после перехода по ссылке телефон блокируется, а для восстановления работы злоумышленники требуют денег. И каждый день мошенники становятся все изобретательнее, придумывая новые и новые схемы хищений.

Добрый день. Вас беспокоит старший налоговый инспектор. У вас имеется задолженность в размере 5 тысяч белорусских рублей. Если вы не погасите долг, то будет возбуждено уголовное дело. Для вашего удобства, можете оплатить с помощью NFC. Даниил Дроботов, корреспондент:

Это новая схема, которую практикуют мошенники. Далее в разговоре могут потребовать установить приложение и поднести банковскую карту к задней части телефона.