«‎Минчанка-2» возглавляет таблицу Молодёжной волейбольной лиги России

Два тура, восемь матчей, восемь викторий. «Минчанка-2» остается непобедимой на старте сезона Молодежной волейбольной лиги России. Подопечные Ольги Пальчевской выдали стопроцентный результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительной встрече наши девушки нанесли поражение «Ленинградке-2». Для общего успеха пришлось постараться. В первом сете лучше выглядели россиянки – 25:23. Но дальше ситуация на площадке изменилась. Уже «горожанки» стали опаснее атаковать и поднимать в защите. Результат пришел – 25:22, 25:23 и 25:12.

«Минчанка-2» остается единственной командой в Молодежной лиге, еще ни разу не познавшей поражений. Разница партий приятно радует глаз – 24:4. Третий тур состоится в конце месяца. В соперницах будут представительницы «Динамо» и «Тулицы».